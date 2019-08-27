В Украину прибыл советник Трампа по вопросам нацбезопасности

Болтон встретится с партнерами США в Киеве. Фото: Интерфакс

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Об этом сообщили на странице посольствв США в Украине в Twitter.

"Поздравляем советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - говорится в заявлении.

Болтон накануне заявил, что планирует встретиться с партнерами США в Киеве.

"У президента Трампа были продуктивные встречи в Биаррице на саммите" семерки". С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - отметил он.

По его словам, Америка поддерживает реформы президента Зеленского и его планы относительно "создания сильной и успешной Украины".

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24-26 августа во французском Биаррице состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди прочего, там обсудили возможность возвращения России в группу. Дональд Трамп и до начала встречи не раз давал понять, что не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.