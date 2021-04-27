В Украину прибудет госсекретарь США

Госсекретарь Энтони Блинкен прибудет в Украину в мае.
Тот факт, что администрация Байдена отправит госсекретаря в Украину, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника, сообщает CNN.
Кроме того, визит Блинкена в Украине станет одной из возможностей обсудить потенциальную встреча Байдена-Зеленского во время пребывания президента США в Европе летом.
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2 апреля Джозеф Байден в 50-минутной беседе с Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине.
Зеленский пригласил Байдена принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости Украины.
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