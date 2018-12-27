В Украине может разгореться Третья мировая война - мнение экспертов

Эксперты считают, что в Украине может начаться Третья мировая война. Фото: 24tv.ua

2019-го Украина остается в пятерке мест на планете Земля, откуда может начаться Третья мировая война.

Такой прогноз опубликовал в The National Interest американский журналист и эксперт по вопросам безопасности Роберт Фарли.

Горячие точки мира

Внесение Украины в список территорий, на которых может разгореться Третья мировая, не должно пугать. Автор статьи перечисляет перечень мест, на которых сошлись интересы глобальных мировых игроков - Южно-Китайское море, Персидский залив и Корейский полуостров. Не исключено и возможность нового "непредвиденного конфликта".

Недавний конфликт интересов в Южно-Китайском море существует отдельно от торговой войны, которая ведется последние несколько лет. Но если страны решат, что торговые отношения подвергаются существенному риску и дальнейший конфликт неизбежен, они могут "достать из перчаток" разногласия по поводу статуса Южно-Китайского моря.

В Персидском заливе бушуют или находятся в замороженном состоянии целый ряд межгосударственных конфликтов.

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"Учитывая стратегическое значение региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или даже Китаем", - отмечает Фарли.

Уменьшение напряжения на Корейском полуострове не означает, что Северная Корея остановила производство баллистических ракет. Поэтому ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем говорилось в оптимистичных прогнозах.

"Я бы обратил внимание на пятый пункт - "непредвиденный конфликт", или "черный лебедь". Ситуация в мире становится все более нестабильной в связи с новыми угрозами и наличием старых нерешенных конфликтов. Кроме того, возрастает роль исламистов, фундаменталистов, национальных, межконфессиональных конфликтов. Это то, что может спровоцировать конфликты, которые сложно контролировать", - рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Также профессор обращает внимание, что во многих горячих точках, которые фигурируют в прогнозах Фарли, четко прослеживаются геополитические интересы России.

"Правда, Украина в прогнозе по 2017 не было, но были страны Балтии, был Южный фланг НАТО. В общем, Россия все эти годы была фактором нестабильности", - отметил профессор.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич объясняет это изменением позиций России на мировой арене.

"Система международного сотрудничества и безопасности, заложенная еще в начале прошлого века и окончательно оформлена после Второй мировой войны, начинает давать сбои. Россия, которая понимает, что по экономическому потенциалу называться супердержавой никак не может, пытается доказать это военными параметрам", - отметил Тышкевич

Украина - в центре внимания

Многим в Украине кажется, что Запад устал от Украины-российского конфликта. Но на самом деле в той же Америке центральная пресса и профильные аналитические издания пристально следят за развитием ситуации. Только агрессии в Азовском море The National Interest посвятили десятки статей. Издание, которое читают в Конгрессе, Сенате и Белом доме, является важным маркером внимания американского политикума.

Москва создает предпосылки для эскалации конфликта с Украиной, а именно - для открытого вторжения. Об этом говорится в докладе Центра изучения войны.

Сообщается, что Кремль распространяет фейковые новости о том, что Украина и Запад готовят неизбежны атаки на востоке Украины, в том числе также химические.