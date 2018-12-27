В Украине может разгореться Третья мировая война - мнение экспертов

 
Ексклюзивы
1/5
"Самым умным решением Порошенко могла стать подготовка собственной замены"
"Самым умным решением Порошенко могла стать подготовка собственной замены"
Просмотров: 756
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Просмотров: 504
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Просмотров: 1422
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Просмотров: 1143
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 945
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7236
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1629
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2205
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
3
6
10
20
&quot;10 лет спустя&quot; - Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом
"10 лет спустя" - Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
&quot;Ноги Путина на фоне мировых проблем&quot; - как в сети троллят президента России
"Ноги Путина на фоне мировых проблем" - как в сети троллят президента России
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии
Наемные убийцы и индийские борцы: назвали победителей международного конкурса уличной фотографии
Видео
Все видео
Этна забрасывает пеплом Сицилию
Этна забрасывает пеплом Сицилию
Может не только плавать или ползать - создали нового робота-амфибию
Может не только плавать или ползать - создали нового робота-амфибию
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
В Италии пробудился крупнейший действующий вулкан Этна
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Показали испытания самой мощной бомбы
Показали испытания самой мощной бомбы
Интервью
1/5
"Самым умным решением Порошенко могла стать подготовка собственной замены"
"Самым умным решением Порошенко могла стать подготовка собственной замены"
Просмотров: 756
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1629
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1584
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 2484
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
четверг, 27 декабря 2018 09:52

В Украине может разгореться Третья мировая война - мнение экспертов

  Комментировать
В Украине может разгореться Третья мировая война - мнение экспертов
Эксперты считают, что в Украине может начаться Третья мировая война. Фото: 24tv.ua

2019-го Украина остается в пятерке мест на планете Земля, откуда может начаться Третья мировая война.

Такой прогноз опубликовал в The National Interest американский журналист и эксперт по вопросам безопасности Роберт Фарли.

Горячие точки мира

Внесение Украины в список территорий, на которых может разгореться Третья мировая, не должно пугать. Автор статьи перечисляет перечень мест, на которых сошлись интересы глобальных мировых игроков - Южно-Китайское море, Персидский залив и Корейский полуостров. Не исключено и возможность нового "непредвиденного конфликта".

Недавний конфликт интересов в Южно-Китайском море существует отдельно от торговой войны, которая ведется последние несколько лет. Но если страны решат, что торговые отношения подвергаются существенному риску и дальнейший конфликт неизбежен, они могут "достать из перчаток" разногласия по поводу статуса Южно-Китайского моря.

В Персидском заливе бушуют или находятся в замороженном состоянии целый ряд межгосударственных конфликтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вашингтон делает первый шаг навстречу Пекину

"Учитывая стратегическое значение региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или даже Китаем", - отмечает Фарли.

Уменьшение напряжения на Корейском полуострове не означает, что Северная Корея остановила производство баллистических ракет. Поэтому ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем говорилось в оптимистичных прогнозах.

"Я бы обратил внимание на пятый пункт - "непредвиденный конфликт", или "черный лебедь". Ситуация в мире становится все более нестабильной в связи с новыми угрозами и наличием старых нерешенных конфликтов. Кроме того, возрастает роль исламистов, фундаменталистов, национальных, межконфессиональных конфликтов. Это то, что может спровоцировать конфликты, которые сложно контролировать", - рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Также профессор обращает внимание, что во многих горячих точках, которые фигурируют в прогнозах Фарли, четко прослеживаются геополитические интересы России.

"Правда, Украина в прогнозе по 2017 не было, но были страны Балтии, был Южный фланг НАТО. В общем, Россия все эти годы была фактором нестабильности", - отметил профессор.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич объясняет это изменением позиций России на мировой арене.

"Система международного сотрудничества и безопасности, заложенная еще в начале прошлого века и окончательно оформлена после Второй мировой войны, начинает давать сбои. Россия, которая понимает, что по экономическому потенциалу называться супердержавой никак не может, пытается доказать это военными параметрам", - отметил Тышкевич

Украина - в центре внимания

Многим в Украине кажется, что Запад устал от Украины-российского конфликта. Но на самом деле в той же Америке центральная пресса и профильные аналитические издания пристально следят за развитием ситуации. Только агрессии в Азовском море The National Interest посвятили десятки статей. Издание, которое читают в Конгрессе, Сенате и Белом доме, является важным маркером внимания американского политикума.

Москва создает предпосылки для эскалации конфликта с Украиной, а именно - для открытого вторжения. Об этом говорится в докладе Центра изучения войны.
Сообщается, что Кремль распространяет фейковые новости о том, что Украина и Запад готовят неизбежны атаки на востоке Украины, в том числе также химические.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине может разгореться Третья мировая война - мнение экспертов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма

Самое читаемое
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 2 Просмотров: 29605
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
10
 Просмотров: 18441
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 17046
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 12717
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег 3 Просмотров: 12223
Мир
"10 лет спустя" - Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом
"10 лет спустя" - Майли Сайрус подтвердила брак с Лиамом Хемсвортом
4
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
Животное на заказ: каким будет первый клонированный котенок
3
 Просмотров: 999
Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля
Илон Маск показал прототип марсианского космического корабля Просмотров: 900
Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов
Япония впервые за 30 лет восстанавливает промысел китов Просмотров: 279
Трамп тайно прилетел в Ирак
Трамп тайно прилетел в Ирак Просмотров: 207
Больше всего комментируют
52
Тимошенко впервые показала внучку
39
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
14
Сколько украинцев не считают Россию агрессором
7
Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1394
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua