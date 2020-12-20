В Турции произошло землетрясение

Толчки зафиксировали на глубине почти 13 километров. Фото: Reuters

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,95 км. Об этом сообщает Анадолу.

"Подземные толчки были зафиксированы в воскресенье в 7:32 по местному времени в районе Башкале", - информирует управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

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Отмечается, что сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

На территории трех областей Западной Украины зафиксировали несколько землетрясений. Подземные толчки в районе Карпат и Прикарпатья ощущались 2 и 3 декабря.