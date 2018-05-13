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воскресенье, 13 мая 2018 13:52

В трех церквях устроили теракты

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В трех церквях устроили теракты
В Индонезии устроили взрывы в соборах. Фото: "Вслух"

В трех католических церквях Индонезии устроили взрывы.

Погибли по меньшей мере 6 человек, сообщает AFP.

Теракты устроили во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

В полиции сообщили, что атаку провели смертники.

Правоохранители насчитали не менее 6 погибших и 35 раненых. Число жертв может возрасти.

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Районы терактов окружила полиция.

Полиция проводит опознание жертв. Ведется расследование инцидента.

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения. Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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