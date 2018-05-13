В трех церквях устроили теракты

В Индонезии устроили взрывы в соборах. Фото: "Вслух"

В трех католических церквях Индонезии устроили взрывы.

Погибли по меньшей мере 6 человек, сообщает AFP.

Теракты устроили во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

В полиции сообщили, что атаку провели смертники.

Правоохранители насчитали не менее 6 погибших и 35 раненых. Число жертв может возрасти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек

Районы терактов окружила полиция.

Полиция проводит опознание жертв. Ведется расследование инцидента.

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения. Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.