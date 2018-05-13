Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт

Во Франции неизвестный напал на прохожих. Фото: РБК

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения.

Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Об этом сообщает французский портал FranceInfo.

Прокурор города Франсуа Моленс заявил, что устроивший резню злоумышленник восхвалял Аллаха перед нападением. Случившееся предварительно рассматривается как террористический акт.

Нападение произошло во втором округе Парижа.

Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

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В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре "Батаклан" и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.