Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт

 
Ексклюзивы
1/5
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 765
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 684
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2187
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1810
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2952
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 51902
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1476
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3366
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7785
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
11
10
10
4
15
Уникальная пещера и VIP-яхты - что посмотреть в турецкой Аланьи
Уникальная пещера и VIP-яхты - что посмотреть в турецкой Аланьи
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Видео
Все видео
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
В РФ будут судить мужчину, который пошутил над росгвардийцем
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Семья чудом спаслась от нападения гепардов
Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео
Израильская ракета уничтожила противоракетный комплекс из России - показали видео
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12222
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2601
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7776
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6777
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2187
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
12 мая 2018
1 Просмотров: 963
Батюшці теж їсти треба
– Нас будут резать, как в 1917 году. Мы уже это проходили. История по спирали движется, – каже парафіянка Московського патріархату, ...
воскресенье, 13 мая 2018 01:30

Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт

  Комментировать
Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт
Во Франции неизвестный напал на прохожих. Фото: РБК

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека. Еще восемь человек получили ранения.

Ответственность за нападение на прохожих в Париже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Об этом сообщает французский портал FranceInfo.

Прокурор города Франсуа Моленс заявил, что устроивший резню злоумышленник восхвалял Аллаха перед нападением. Случившееся предварительно рассматривается как террористический акт.

Нападение произошло во втором округе Парижа.

Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек

В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре "Батаклан" и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестный с ножом в Париже напал на прохожих: Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 10 Просмотров: 132543
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 75436
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 51503
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
Раскованная Ирина Шейк без трусов позировала в Каннах
24
 Просмотров: 46611
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину
Приближается скандинавский циклон: дождевая холодная погода охватит всю Украину Просмотров: 26042
Мир
Впервые показали польскую марку с лидером украинских националистов
Впервые показали польскую марку с лидером украинских националистов Просмотров: 1188
В Румынии вышли тысячи людей против правящей коалиции
В Румынии вышли тысячи людей против правящей коалиции Просмотров: 135
В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек
В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек Просмотров: 252
Попросил снять георгиевскую ленту: в России пенсионер убил молодого парня
Попросил снять георгиевскую ленту: в России пенсионер убил молодого парня 1 Просмотров: 4221
КНДР сообщила, когда демонтирует ядерный полигон
КНДР сообщила, когда демонтирует ядерный полигон Просмотров: 216
Больше всего комментируют
37
Премьера Яценюка насильно свергли с должности - полиция начала расследование
17
"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий
10
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
9
Украина не имеет сейчас перспектив вступления в ЕС
3
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Голосов: 150
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua