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суббота, 12 мая 2018 20:10

В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек

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В Мьянме боевики совершили жестокое нападение: погибли 19 человек
В Мьянме произошло террористическое нападение, погибли 15 гражданских и 4 полицейских. Фото: Digests

В Мьянме боевики так называемой Национальной освободительной армии Таанг совершили террористическое нападение, погибло 15 гражданских и 4 полицейских.

Инцидент произошел раннего утра в субботу, 12 мая, вблизи города Мусхе (штат Шан), передает Deutche Welle.

Нападение совершили около 100 боевиков, после вмешательства вооруженной полиции все они убежали. Правительство страны расценивает нападение, как террористическую атаку. Группировка "Национальная освободительная армия Таанг" уже взяла на себя ответственность за нападение.

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Боевики сообщили, что обстреляли военный пост, а также игорный дом, который управляется местной полицией. Как говорится в заявлении, таким образом они отплатили за нападение на базу повстанцев.

В Афганистане очередной теракт в центре регистрации избирателей унес жизни не менее 13 человек. На этот раз взрыв произошел в провинции Хост, взрывчатое вещество было заложено в мечети.

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12
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