В Темзу заплыл детеныш кита. Его пришлось усыпить

Небольшого кита, которого спасли с мели на реке Темза в Лондоне, пришлось усыпить.
Животное снова застряло, получило немало травм и не имело шансов на выживание, информирует Sky News.
Тело заберут эксперты из британской программы расследования случаев с китообразными.
Они проведут эквивалент посмертной экспертизы, чтобы установить, откуда он появился и что могло произойти.
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Однажды кактусы-опунции едва не стали причиной экологической катастрофы в Австралии. Они стремительно захватывали все новые пространства, вытесняя другие растения и своими колючками убивая скот, который их поедала. Справиться с кактусовым нашествием помогла завезена для этой цели аргентинская моль. Ей в Австралии даже установили памятник.
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