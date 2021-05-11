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вторник, 11 мая 2021 05:49

В Темзу заплыл детеныш кита. Его пришлось усыпить

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В Темзу заплыл детеныш кита. Его пришлось усыпить
В Лондоне нашли кита. Фото: Reuters

Небольшого кита, которого спасли с мели на реке Темза в Лондоне, пришлось усыпить.

Животное снова застряло, получило немало травм и не имело шансов на выживание, информирует Sky News.

Тело заберут эксперты из британской программы расследования случаев с китообразными.

Они проведут эквивалент посмертной экспертизы, чтобы установить, откуда он появился и что могло произойти.

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Однажды кактусы-опунции едва не стали причиной экологической катастрофы в Австралии. Они стремительно захватывали все новые пространства, вытесняя другие растения и своими колючками убивая скот, который их поедала. Справиться с кактусовым нашествием помогла завезена для этой цели аргентинская моль. Ей в Австралии даже установили памятник.

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Дата
11
мая

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