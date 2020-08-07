В Тайване запустили авиарейс "в никуда"

Тайваньская авиакомпания StarLux Airlines запустила рейс-аттракцион. ФОТО: REUTERS

Тайваньская авиакомпания StarLux Airlines запустила рейсы "в никуда". Об этом сообщает издание Taiwan News.

Авиакомпания привлекает потрясающими видами, едой из ресторана со звездой Мишлен, подарками и скидками на товары из дьюти-фри.

Перевозчик объяснил, что предложение имеет развлекательную цель. Это рейс-аттракцион, который разбавит карантинные будни и рассчитан на туристов, которые соскучились непосредственно по полетам. Пассажиры смогут полетать над соседними странами и через 3 часа в воздухе вернутся в тот же аэропорт, из которого вылетели. К слову, самолет будет лететь ниже, чем обычно, чтобы туристы могли сделать фотографии.

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Все почти 200 билетов на первый рейс распродали мгновенно. Стоимость путешествия - около $157 за место в эконом-классе.