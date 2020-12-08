В Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тыс. за нарушение карантина на 8 сек.

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 675
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 594
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 324
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 1476
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 522
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 585
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3006
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1575
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1638
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
3
5
7
4
3
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Virus Terminator: грецкие ученые создали защитную супермаску
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
Серебряные арабские, английские и баварские монеты - под полом обнаружили клад викингов
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Снегопад вызвал транспортный хаос
Снегопад вызвал транспортный хаос
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Видео
Все видео
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
В Чечне с почестями похоронили террориста, отрезавшего голову учителю
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 585
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3006
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1701
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 45
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
вторник, 08 декабря 2020 16:47

В Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тыс. за нарушение карантина на 8 сек.

  Комментировать
В Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тыс. за нарушение карантина на 8 сек.
В Тайване мужчина заплатил штраф за нарушение карантина. Фото: fishki.net

Тайваньское правительство оштрафовало эмигранта из Филиппин на $3,5 тыс. за нарушение карантинных норм.

Мужчина вышел на улицу на 8 сек. с "карантинного отеля", сообщил CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемиолог заявил, что пик коронавируса в Украине прошел

Правительство Тайваня создало 56 отелей для больных коронавирусом, где проходит полная изоляция. Люди не могут оставлять свои комнаты.

Работники отеля увидели нарушителя через камеры наблюдения и доложили о нем в Министерство здравоохранения. Решили выписать мужчине штраф.

В период пандемии власть вложила много средств в массовое тестирование и быстрое отслеживание контактов зараженных. Как итог, в стране с населением в 23 млн зафиксировано всего 716 случаев заражения коронавирусом.

При разработке вакцины от коронавируса государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma добилась эффективности 97%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тыс. за нарушение карантина на 8 сек.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

Объявили об окончании войны

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 45027
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 17388
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 12357
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
7
 Просмотров: 9648
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 9063
Мир
Известный клуб стал центром донорства крови из-за карантина
Известный клуб стал центром донорства крови из-за карантина Просмотров: 18
Пропиаренную Медведчуком путинскую вакцину от коронавируса хотят производить в Украине
Пропиаренную Медведчуком путинскую вакцину от коронавируса хотят производить в Украине Просмотров: 108
Министр признался в нетрадиционной ориентации
Министр признался в нетрадиционной ориентации Просмотров: 549
В древнем захоронении нашли редкий шлем
В древнем захоронении нашли редкий шлем Просмотров: 180
Городок терроризируют черные грифы
Городок терроризируют черные грифы Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
Голосов: 504
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть