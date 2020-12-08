В Тайване мужчину оштрафовали на $3,5 тыс. за нарушение карантина на 8 сек.

В Тайване мужчина заплатил штраф за нарушение карантина. Фото: fishki.net

Тайваньское правительство оштрафовало эмигранта из Филиппин на $3,5 тыс. за нарушение карантинных норм.

Мужчина вышел на улицу на 8 сек. с "карантинного отеля", сообщил CNN.

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Правительство Тайваня создало 56 отелей для больных коронавирусом, где проходит полная изоляция. Люди не могут оставлять свои комнаты.

Работники отеля увидели нарушителя через камеры наблюдения и доложили о нем в Министерство здравоохранения. Решили выписать мужчине штраф.

В период пандемии власть вложила много средств в массовое тестирование и быстрое отслеживание контактов зараженных. Как итог, в стране с населением в 23 млн зафиксировано всего 716 случаев заражения коронавирусом.

При разработке вакцины от коронавируса государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma добилась эффективности 97%.