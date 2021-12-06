В Швейцарии разрешили машину для эвтаназии

Аппарат Sarco для эвтаназии / Sarco

В Швейцарии юридически разрешили использовать капсулу Sarco для эвтаназии.

Ее создали с помощью 3D-принтера, пишет издание Swissinfo.

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Основатель компании-производителя Филипп Ничке рассказал, что в 2020 году компания обратилась к консультантам по законности использования Sarco в Швейцарии – помогать умирающим людям. Недавно разрешительную процедуру завершили.

Производитель капсул планирует поставлять их в Швейцарию, потому что в этой стране эвтаназия легальна. В устройстве, снаружи напоминающем пластиковый гроб, содержится газ азот. Человек, решивший добровольно уйти из жизни, сам запускает механизм подачи газа, который вызывает эйфорию, а затем потерю сознания и смерть в результате гипоксии.

Процесс эвтаназии, по словам изготовителя, длится около 30 сек. Впервые Sarco был представлен в 2019 году на выставке в Венеции.

В Швейцарии легальная косвенная эвтаназия – например, введение или предоставление больному по его просьбе препаратов, приводящих к быстрой смерти. Чаще для этого используют препарат из класса барбитуратов.

За 2020 год в Швейцарии около 1300 человек решили добровольно уйти из жизни.

Среди других европейских стран официально эвтаназию разрешили в Испании, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

В Германии разрешили пассивную эвтаназию – с согласия тяжелобольного пациента или его родственников может быть прекращена поддерживающая терапия.