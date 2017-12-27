В супермаркете Санкт-Петербурга произошел взрыв. Есть пострадавшие

В супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает "Медуза".
В результате взрыва пострадали по меньшей мере 10 человек.
Сдетонировало взрывное устройство в камере хранения, сообщает "Медиазона".
Информацию подтвердили в X5 Retail Group, которым принадлежит "Перекресток".
"Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе" Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перересток" (без вспышки)", - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службе спасения.
4 человека доставлены в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Из здания эвакуированы 50 человек.
Взрывчатку в камеру хранения положил неизвестный мужчина, утверждают очевидцы.
Взрыв был большой силы, пострадали покупатели у касс.
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