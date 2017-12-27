В супермаркете Санкт-Петербурга произошел взрыв. Есть пострадавшие

На перекрестке возле супермаркета "Перекресток" съехались машины "скорой" и пожарной службы. Фото из соцсетей

В супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Медуза".

В результате взрыва пострадали по меньшей мере 10 человек.

Сдетонировало взрывное устройство в камере хранения, сообщает "Медиазона".

Информацию подтвердили в X5 Retail Group, которым принадлежит "Перекресток".

"Взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе" Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перересток" (без вспышки)", - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в службе спасения.

4 человека доставлены в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Из здания эвакуированы 50 человек.

Взрывчатку в камеру хранения положил неизвестный мужчина, утверждают очевидцы.

Взрыв был большой силы, пострадали покупатели у касс.

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