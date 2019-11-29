В Судане отменили закон, запрещающий женщинам носить брюки и ходить без хиджаба

В Судане отменили закон, который регулировал появление женщины без головного убора и собственного мужа на публике. Фото: blogspot.com

Новое правительство Судана отменил закон "О гражданском порядке", запрещающий женщинам носить брюки, ходить без хиджаба.

Закон приняли во времена суданского диктатора Омара аль-Башира, сообщает BBC.

За нарушение были большие штрафы, порка и заключение на срок до 5 лет. Некоторые получали 40 ударов плетью за ношение брюк в общественных местах.

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Правозащитница Хала аль-Карибов заявила, что отмена закона является "массовым шагом" для ее страны, утверждая, что законодательство навязывает идеологию старого режима, "основанную на терроре и дискриминации".

По ее словам, власть имела право "буквально охотиться на женщин" за то, как они одеваются, ходят и общаются с другими.

Активистка добавила, что необходимо сделать еще больше, чтобы положить конец дискриминационной правовой базе.

Парламент Дании проголосовал за запрет носить головные уборы, закрывающие в общественных местах лица. С 1 августа в стране эти элементы одежды будут вне закона.

Речь идет о традиционных исламских бурку или никаб, а также о вуаль и тому подобное.