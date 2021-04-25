В страшном ДТП с участием автобуса погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в субботу на севере Нигерии в аварии с участием автобуса. Об этом сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на заявление начальника подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Джонатан Овауд.

"Столкновение автобуса и грузовика с прицепом произошло в районе города Илорин, погибли 11 человек, еще девять пострадали", - заявил Овауд.

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По его словам, причиной ДТП стало превышение скорости. Полиция приступила к расследованию происшествия. Пассажиры, получившие травмы, были госпитализированы.

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