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воскресенье, 18 апреля 2021 15:27

В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших

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В российском Новочеркасске Ростовской области 14-летний подросток за рулем Hyundai Accent устроил смертельное ДТП. Школьник не справился с управлением и влетел в дерево. Погиб сам и еще четверо его друзей.

Автор: t.me/LIFE SHOT
  В России 14-летний подросток за рулем Hyundai влетел в дерево. Пятеро погибших
В России 14-летний подросток за рулем Hyundai влетел в дерево. Пятеро погибших

В аварии выжил только один парень, он в больнице, сообщает Telegram канал LIFE SHOT.

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Отмечается, что водителя звали Илья. И он с компанией накануне праздновал свой день рождения. Ехал кататься с тремя парнями и двумя девушками. Все - примерные ровесники водителя.

Автор: t.me/Tuzlovgrad
  Водителя звали Илья. И он с компанией накануне праздновал свой день рождения
Водителя звали Илья. И он с компанией накануне праздновал свой день рождения

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Ровенской области на Audi А6 разбились 4 школьников. 16-летний водитель погиб на месте. Девушки 14 и 15 лет и 16-летний парень - в больнице.

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