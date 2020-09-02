В стране запретили приложения для знакомств

Приложение для знакомств Tinder / Getty Images

Власти Пакистана запретили мобильные приложения для знакомств - Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi. Там их считают аморальными и неприличными.

Пакистан - вторая по численности мусульманская страна после Индонезии. Население - 212 млн. Человек. Из них 96% исповедуют ислам. Добрачные или гомосексуальные отношения преследуются законом. Об этом пишет Reuters.

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Одно из самых популярных в мире приложений для знакомств Tinder, по данным аналитиков фирмы Sensor Tower, за последний год установили в Пакистане 440 тыс. раз. Приложения Grindr, Tagged, SayHi и Skout вместе еще 400 тыс. раз.

Критики заявляют, что власти Пакистана пытается цензурировать свободу слова в интернете, блокирует или предписывают удалить контент, который считают аморальным, а также новости, в которых критикуют власть или военных.

В июле Исламабад выдал предупреждение для популярного видеоприложения TikTok за слишком откровенный контент.

Также власти Пакистана обратилась к сервису YouTube, чтобы немедленно блокировал вульгарный, непристойный, аморальный, обнаженный и ненавистнический контент на территории Пакистана.