В стране запрещают использование пластиковых пакетов

В организации по защите окружающей среды WWF заявили, что запрет на пластиковые пакеты имеет "скорее символическое значение". Фото: pixabay

Запретить пластиковые пакеты с 2022 года постановил немецкий парламент.

Решение Бундестаг принял в четверг, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle.

После переходного периода, который через многочисленные обращения представителей отрасли торговли увеличили с 6 до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. При этом не запрещают сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакетики, которые в основном используют в отделах для продажи овощей и фруктов.

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В организации по защите окружающей среды WWF заявили, что запрет на пластиковые пакеты имеет "скорее символическое значение".

"В целом правильно производить меньше одноразового пластика и пускать его в оборот. Однако пластиковые пакеты составляют лишь около 1 процента потребления пластика в Германии. Прежде всего важно продвигать альтернативы многократного использования," - пояснил эксперт из пластиковых отходов WWF Германии Бернхард Бауска.

Представительница партии "Зеленых" по вопросам защиты окружающей среды Беттина Хоффманн назвала этот запрет "каплей в море".

"Тенденция к росту количества одноразовой упаковки будет. Нам в Федеральном министерстве окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии наконец нужна стратегия по предотвращению возникновения твердых отходов и стратегия по многократному использованию", - написала она на странице в Twitter.

В ООН заявили о сокращении использования пластика в мире. Так, благодаря глобальной инициативе Программы ООН по окружающей среде, использование пластика в мире сокращается, а вторичного сырья - растет. Об этом сообщает Центр новостей ООН.