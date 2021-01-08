В стране зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Человек с петухом в Сенегале / Getty Images

Сенегал сообщил о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа - вирус, поражающего птиц. Сейчас вирус не передается человеку.

Возгорание произошло на птицефабрике, где зарегистрировано 58 тыс. смертей на 100 тыс. птиц. Об этом пишет ВВС.

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Ферма находится в городе Тиес, в 70 км от столицы Дакара. В сообщении к "Всемирной организации здравоохранения животных", власти этой африканской страны указали, что птицы, которые контактировали с подтвержденными случаями заражения, убили.

Власти также рассказали, что птиц держали в закрытых помещениях вдали от жилых домов. Источник вспышки остается неизвестным.

С 2005-го Сенегал запретил импорт домашней птицы в качестве профилактической меры против птичьего гриппа.

"Ассоциация производителей мяса птицы Сенегала" сообщает, что в 2018 году в этом секторе было получено около $280 млн прибыли.