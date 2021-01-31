В стране зафиксировали самый высокий в мире уровень заболеваемости Covid-19

В Португалии заканчиваются кровати в отделениях интенсивной терапии. Фото: Reuters

В Португалии зафиксировали самый высокий в мире уровень смертности и новых случаев заражения коронавирусом - 12890.

В стране осталось лишь 7 свободных мест в палатах интенсивной терапии, которые предназначены для лечения ковид-больных, сообщает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения страны, в субботу для пациентов с Covid-19 выделили 850 коек в отделении интенсивной терапии. На сегодня 843 кровати уже заняты.

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Чтобы сдержать распространение вируса, гражданам Португалии запретили покидать страну как минимум на 15 дней. В то же время, правительство дало разрешение нанимать врачей и медсестер из-за рубежа сроком максимум на год.

Власти называют ситуацию крайне серьезной, поскольку система здравоохранения уже практически не справляется с нагрузкой.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 216 278 больных, 22 628 человек умерли, выздоровели 1 014 658 пациентов. По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.