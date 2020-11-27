В стране возвращают локдаун из-за стремительной вспышки Covid-19

В Молдове возвращают жесткие карантинные ограничения. Фото: Reuters

Режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ряд ограничений вновь вводимых в Молдове с 30 ноября.

Соответствующее решение было принято на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

"Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения вводится на всей территории страны в период с 30 ноября 2020 по 15 января 2021 года. Во время ЧП будет запрещено проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады по физическим присутствием людей ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЗ обновило список стран с красной зоны

Кроме того, запрещается присутствие зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Госучреждения частично переведут работников на удаленный режим работа ночных клубов с 28 ноября, а с 30 ноября рестораны, бары и кафе должны будут закрываться в 22: 00.Приватним компаниям рекомендовано частично перевести персонал на удаленный режим работы.

Локдаун в Украине введут тогда, когда медики не смогут справлятся с количеством больных коронавирус. Он может свести заболеваемость Covid-19 к нулю. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга.