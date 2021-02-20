В стране уничтожат более 120 тыс. кур

В Нидерландах, в городе Синт-Уденроде обнаружили вспышку птичьего гриппа.
Речь может идти о опасной разновидности заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
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В радиусе 1 км расположены еще две птицефабрики. Чтобы предотвратить распространение вируса всю птицу на фермах - около 122 тыс. кур, уничтожат.
Птицефабрики расположенные неподалеку регулярно тестируют на наличие гриппа.
В Индии вылавливают тысячи птиц из-за вспышки птичьего гриппа. Болезнь обнаружили у уток, ворон и диких гусей минимум в десяти местах по всей стране.
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