В стране уничтожат более 120 тыс. кур

На фермах уничтожат всю птицу. Фото: Reuters

В Нидерландах, в городе Синт-Уденроде обнаружили вспышку птичьего гриппа.

Речь может идти о опасной разновидности заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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В радиусе 1 км расположены еще две птицефабрики. Чтобы предотвратить распространение вируса всю птицу на фермах - около 122 тыс. кур, уничтожат.

Птицефабрики расположенные неподалеку регулярно тестируют на наличие гриппа.

В Индии вылавливают тысячи птиц из-за вспышки птичьего гриппа. Болезнь обнаружили у уток, ворон и диких гусей минимум в десяти местах по всей стране.