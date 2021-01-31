В стране создадут аэропорт для воздушных такси

В Великобритании планируют создать первый в мире городской аэропорт для воздушных такси и грузовых дронов.
Строительство планируют завершить к ноябрю 2021 в м.Ковентри. Об этом говорится в Прессрелизы стартапа.
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Проект направлен на демонстрацию того, как воздушные такси будут работать в городских условиях. Аэропорт приспособят для перевозки как людей, так и грузов.
С ноября посетители объекта смогут увидеть, как выглядит аэропорт с воздушными автомобилями, пассажирский дрон и рабочий электрический аппарат вертикального взлета и посадки.
В Израиле тестируют доставку пиццы с помощью беспилотников. Первые дроны планируют запустить уже этим летом.
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