В стране создадут аэропорт для воздушных такси

Аэропорт планируют построить до конца года. Фото: Reuters

В Великобритании планируют создать первый в мире городской аэропорт для воздушных такси и грузовых дронов.

Строительство планируют завершить к ноябрю 2021 в м.Ковентри. Об этом говорится в Прессрелизы стартапа.

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Проект направлен на демонстрацию того, как воздушные такси будут работать в городских условиях. Аэропорт приспособят для перевозки как людей, так и грузов.

С ноября посетители объекта смогут увидеть, как выглядит аэропорт с воздушными автомобилями, пассажирский дрон и рабочий электрический аппарат вертикального взлета и посадки.

В Израиле тестируют доставку пиццы с помощью беспилотников. Первые дроны планируют запустить уже этим летом.