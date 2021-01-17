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воскресенье, 17 января 2021 18:47

В стране продлили локдаун до 7 февраля

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В стране продлили локдаун до 7 февраля
Австрия продлила карантин. Фото: Reuters

В Австрии объявили о продлении общенационального карантина до 7 февраля.

Людям рекомендуют работать из дома, социальную дистанцию ​​увеличили с 1 м до 2 м. Об этом сообщает Kurier.

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"Розничная торговля, тренажерные залы и подобные услуги, а также и музеи смогут возобновить работу с 8 февраля при строгих правилах. Сектор общественного питания и туризма не сможет возобновить работу в феврале", - говорится в сообщении.

С начала действия карантинных ограничений в мире, которые были объявлены из-за пандемии коронавиурса, в Украину вернулись 288 тыс 647 украинцев. В то же время четыре десятка украинцев не могут вернуться на родину из других стран.

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Дата
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