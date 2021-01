В столице США вводят комендантский час

В столице США Вашингтоне вводят комендантский час.

Соответствующее розпоридження инициировала мэр Вашингтона Мюриэл Баузер на фоне столкновений между полицией и сторонниками Дональда Трампа. Об этом она сообщила в Twitter.

Комендантский час ввели с 18:00 среды до 6:00 утра четверга (1:00 и 13:00 по киевскому времени соответственно).

"Во время комендантского часа ни один человек, кроме определенных мэром, не должна гулять, ездить на велосипеде, бегать, стоять или передвигаться на автомобиле или любом другом виде транспорта по любой улице, аллеи, парке или другом общественном месту", - говорится в распоряжении.

Исключения устанавливаются для работников жизненно важных сфер услуг, в том числе аккредитованных журналистов, освещающих ситуацию в Вашингтоне.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC