В столице Йемена неудачно запустили ракету: погибли 10 человек

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 846
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 1629
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4662
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 279
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 513
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4357
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 828
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
6
6
4
4
3
54-летний экстремал отличился опасным трюком - удивительные фото и видео
54-летний экстремал отличился опасным трюком - удивительные фото и видео
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Во Франции провели украинский рождественский фестиваль
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Церковный волонтер убил жену и малолетних дочерей
Видео
Все видео
После отказа ЦИК в регистрации Навальный призывает к бойкоту и протестам
После отказа ЦИК в регистрации Навальный призывает к бойкоту и протестам
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
В Москве автобус влетел в подземный переход: есть погибшие
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый испытательный полет
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый испытательный полет
Испанцы спели колядку на украинском
Испанцы спели колядку на украинском
Более 200 человек погибли в пожаре и шторме на Филиппинах
Более 200 человек погибли в пожаре и шторме на Филиппинах
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 270
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1683
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
37 Просмотров: 6579
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 декабря 2017
Просмотров: 2151
Родина кумів
— Через свого чоловіка починаю потроху ненавидіти родину нашого кума, — скаржиться Оксана. — Постійно ставить їх мені у ...
вторник, 26 декабря 2017 03:45

В столице Йемена неудачно запустили ракету: погибли 10 человек

  Комментировать
В столице Йемена неудачно запустили ракету: погибли 10 человек
В Йемене произошел неудачный пуск ракеты. Фото: РБК

В столице Йемена Сане в результате неудачного запуска ракеты хуситами погибла семья из 10 человек.

Ракета была запущена из парка "Фара Ленд", и упала она в густонаселенном районе города, передает Sky News Arabia.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, 19 декабря 2017 года саудовская система ПВО сбила ракету, которая была направлена ​​на Эр-Рияд. Ее целью был королевский дворец Ямама, где тогда проходила встреча саудовских руководителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран угрожает Европе новыми ракетами

В Йемене в начале декабря активизировались столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который призвал поднять восстание и отбить Сану, чтобы заключить мир с признанным правительством Йемена. Бывший лидер страны был убит 4 декабря, вероятно, боевиками, которые устроили засаду на дороге.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице Йемена неудачно запустили ракету: погибли 10 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 27443
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
Показали самый роскошный самолет в мире: интересные фото
9
 Просмотров: 22737
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
Саакашвили в образе Тириона Ланнистера, Тимошенко вместо Серсеей - сделалиполитический календарь на 2018
12
 Просмотров: 17877
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
Кот-злюка поражает своим сердитым взглядом
12
 Просмотров: 9459
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью
Пошли из дома и не вернулись - разыскивают женщину с 2-летней дочерью Просмотров: 7839
Больше всего комментируют
74
Появились фото нового этапа строительство Керченского моста
16
Московскому патриарху Кириллу установят бронзовый памятник высотой 4 метра
7
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
6
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
4
Активистка Femen обнажила грудь в Ватикане
Голосов: 880
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть