В столице Йемена неудачно запустили ракету: погибли 10 человек

В Йемене произошел неудачный пуск ракеты. Фото: РБК

В столице Йемена Сане в результате неудачного запуска ракеты хуситами погибла семья из 10 человек.

Ракета была запущена из парка "Фара Ленд", и упала она в густонаселенном районе города, передает Sky News Arabia.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, 19 декабря 2017 года саудовская система ПВО сбила ракету, которая была направлена ​​на Эр-Рияд. Ее целью был королевский дворец Ямама, где тогда проходила встреча саудовских руководителей.

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В Йемене в начале декабря активизировались столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который призвал поднять восстание и отбить Сану, чтобы заключить мир с признанным правительством Йемена. Бывший лидер страны был убит 4 декабря, вероятно, боевиками, которые устроили засаду на дороге.