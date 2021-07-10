В США застрелили медведя, который загрыз туристку в палаточном городке

Медведь часто наведывался в курятник. Фото: Pixabay

Работники службы охраны дикой природы в Монтане нашли и застрелили медведя гризли, который на днях загрыз женщину, вытащив ее из палатки.

Об этом сообщает американское издание CBS News. Медведь часто наведывался в курятник. Там его и нашли, чтобы пристрелить.

В полиции сообщили, что имя убитой женщины Лия Дэвис Локан. Ей 65 лет, она из Чикаго. Она приехала в Монтану, чтобы преодолевать на велосипеде на большие дистанции.

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Те, кто отдыхали в палаточном городке вместе с Лией, рассказали, что пытались защититься с помощью перечного баллончика.

В штате Монтана, США, медведь проник на территорию кемпинга, где расположились туристы, которые путешествовали на велосипедах. Зверь вытащил из палатки одну из женщин и набросился на нее.