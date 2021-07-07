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среда, 07 июля 2021 16:13

Медведь напал на туристический кемпинг: хищник разодрал женщину

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Медведь напал на туристический кемпинг: хищник разодрал женщину
Медведь напал на женщину. Фото: Reuters

В штате Монтана, США, медведь проник на территорию кемпинга, где расположились туристы, которые путешествовали на велосипедах. Зверь вытащил из палатки одну из женщин и набросился на нее.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Мужчина с соседней палатки услышал шум и прогнал хищника. Он использовал спрей для отпугивания медведей.

Врачи не успели вовремя прибыть на место инцидента. Территория, где произошло нападение, труднодоступна.

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Туристам не удалось своими силами реанимировать пострадавшую. Она скончалась на месте.

Все кемпинги в районе закрыты до 11 июля. Лесничие ведут поиски агрессивного животного.

В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. Погиб подросток, еще один человек травмирован.

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Дата
07
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