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воскресенье, 22 сентября 2019 20:57

В США заговорили об импичменте Трампа: подробности

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В США заговорили об импичменте Трампа: подробности
В Конгрессе не исключают возможность импичмента Трампа из-за Зеленского. Фото: TASS

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

По его словам, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может быть "единственным средством". Об этом сообщает СNN.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и одновременно пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное - очернить его оппонента в президентской кампании, - тогда это может быть единственным средством", - отметил Шифф.

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Комитет США по вопросам разведки провел первые слушания относительно влияния Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине. Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена.

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