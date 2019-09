В США заговорили об импичменте Трампа: подробности

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил, что если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

По его словам, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может быть "единственным средством". Об этом сообщает СNN.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и одновременно пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное - очернить его оппонента в президентской кампании, - тогда это может быть единственным средством", - отметил Шифф.

Rep. Adam Schiff says that if the reports about Pres. Trump's conversation with Ukraine are proven true, then impeachment may be the only "remedy." "This seems different in kind and we may very well have crossed the Rubicon here." #CNNSOTU pic.twitter.com/0dsWBXpC6g