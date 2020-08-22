В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 45
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 180
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 153
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 342
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5013
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 360
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 99
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5013
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1944
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2439
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 117
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 10:05

В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России

  Комментировать
В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России
В случае доказательства вины обвиняемому грозит пожизненное заключение. Фото: reuters

В Америке бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в заговоре с работниками российской разведки. Об этом сообщает минюст США.

Обвиняемого зовут Питер Деббинс, сейчас ему 45 лет. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в ​​период с декабря 1996 по январь 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мали произошел мятеж военных: арестовали президента страны

В 1997 году, говорится в сообщении минюста, он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию.

В период сотрудничества с российской разведкой Деббинс предоставлял своим кураторам данные про своих сослуживцев и секретную информацию, связанную со своей деятельностью.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение.

17 августа в Норвегии задержали предполагаемого шпиона, который мог передавать РФ секретные данные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 76160
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12699
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 9298
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 8181
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 5796
Мир
В Беларуси заблокировали доступ к десяткам онлайн ресурсов
В Беларуси заблокировали доступ к десяткам онлайн ресурсов Просмотров: 63
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 1755
Навальный вылетел в Германию
Навальный вылетел в Германию Просмотров: 1215
Британский художник рисует самое большое в мире полотно
Британский художник рисует самое большое в мире полотно Просмотров: 216
Российского оппозиционера Навального привезли в аэропорт Омска
Российского оппозиционера Навального привезли в аэропорт Омска Просмотров: 441
Больше всего комментируют
10
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 2534
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua