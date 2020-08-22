В США задержали спецназовца за шпионаж в пользу России

В Америке бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в заговоре с работниками российской разведки. Об этом сообщает минюст США.
Обвиняемого зовут Питер Деббинс, сейчас ему 45 лет. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в период с декабря 1996 по январь 2011 года.
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В 1997 году, говорится в сообщении минюста, он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию.
В период сотрудничества с российской разведкой Деббинс предоставлял своим кураторам данные про своих сослуживцев и секретную информацию, связанную со своей деятельностью.
В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение.
17 августа в Норвегии задержали предполагаемого шпиона, который мог передавать РФ секретные данные.
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