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понедельник, 29 ноября 2021 20:24

В США вышло расследование, как Коломойский "отмывал" деньги в Америке

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В США вышло расследование, как Коломойский &quot;отмывал&quot; деньги в Америке
Олигарх Игорь Коломойский отмывал деньги в США / Pittsburgh Post-Gazette

Олигарх Игорь Коломойский через Приватбанк и Deutsche Bank "отмывал" незаконно полученные доходы, покупая сталелитейные заводы и недвижимость в США.

Об этом говорится в расследовании американского издания Pittsburgh Post-Gazette.

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После покупки заводов американские регулирующие органы и политические деятели в лучшем случае "смотрели в другую сторону". В других случаях активно вступали в сговор, подвергая американских рабочих воздействию токсинов и опасных условий труда. Помощь, которую американские чиновники оказали компаниям Коломойского, заключалась в отсутствии контроля со стороны контролирующих органов.

В то же время, заводы олигарха заручились помощью политиков и потратили сотни тысяч долларов на Вашингтон, чтобы отбиваться от регуляторов и продолжать работу в одном из наиболее экономически неблагополучных районов США, говорится в публикации.

Менее чем за десять лет не менее $750 млн перевели в США из Украины. Все из-за Deutsche Bank, заплатившего миллионы штрафов регулирующим органам США в последние годы за проблемы в борьбе с отмыванием денег.

Президент Владимир Зеленский не ведет "союзнические" разговоры с олигархом Коломойским. Об этом он сказал на прес-марафоне.

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29
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