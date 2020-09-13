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воскресенье, 13 сентября 2020 22:53

В США возросло количество жертв лесных пожаров

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В США возросло количество жертв лесных пожаров
Борьбу с огнем ведут 29 тыс. Пожарных. Фото: twitter.com

В США жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере 33 человека, есть и пропавшие без вести. Однако их количество пока неизвестно.

Во время пожаров в нескольких американских штатах сгорели тысячи домов, масштабы разрушений еще не оценили. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, где насчитывается 96 крупных очагов возгораний. Борьбу с огнем ведут 29 тыс. пожарных, сообщает Euronews.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун отметила, что за несколько последних дней в штате выгорело около 400 тыс. Кв. км земли. Эвакуированы более 40 тыс. Человек. Всего в районах, подлежащих эвакуации, проживает более 500 тыс. человек.

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С 31 августа на западе США продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь охватил лесные массивы штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Из-за пожара выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались. Больше всего от пожаров пострадал округ Сан-Диего. Там площадь пожаров удвоилась и достигла почти 4 тыс. га.

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13
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