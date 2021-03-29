В США в результате сильного шторма погибли по меньшей мере 4 человека

Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста. Фото: Pixabay

По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнений в регионе.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на местную полицию.

По данным департамента полиции Нэшвилла, на данный момент были обнаружены тела четырех человек. "Полиция сейчас расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм", - сказал мэр города.

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Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста.

В США, в штате Техас, ледяной шторм оставил без электричества и еды миллионы людей.