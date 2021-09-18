В США успешно испытали баллистическую ракету. Видео

Они проходили над Атлантическим океаном. Фото: Twitter

США провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II. Они проходили над Атлантическим океаном.

Об этом сообщает военно-морской флот США.

"ВМС США "Вайоминг" успешно провели испытания ракет Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в сообщении.

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В ВМФ заявили, что испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.

Северная Корея осуществила учебный запуск баллистических ракет малой дальности с вагона поезда.