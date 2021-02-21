В США растет число погибших в результате экстремальных холодов

Во многих домах без электричество прорвало трубы, и сотни тысяч людей остались без воды. Фото: Twitter

В результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Об этом пишет The New York Times. Люди погибли от последствий сильных морозов и снежной бури. Причинами смерти стали отравление угарным газом, ДТП, домашние пожары и переохлаждение.

Также сообщается, что к концу неделю в Техасе удалось восстановить электроснабжение в большинстве районах, которые на несколько дней погрузились в блэкаут. Во многих домах без электричество прорвало трубы, и сотни тысяч человек остались без воды.

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На сегодня без света остаются около 150 тыс. потребителей, с проблемами водоснабжения столкнулись около 14 млн жителей Техаса.

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды.