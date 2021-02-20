Техас объявили зоной стихийного бедствия

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды.
В штате бушуют снежные бури и морозы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Техас получит средства из госбюджета для предоставления временного жилья или ремонта жилья и предоставления дешевых кредитов тем, у кого нет страховок.
Деньги потратят и на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса. В случае необходимости власти выделят дополнительные средства.
В США уже 47 человек стали жертвами аномальных снегопадов и морозов. Больше всего погибших в штате Техас - 30 человек, там непогода привела к массовому отключению электроэнергии.
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