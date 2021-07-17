В США произошла стрельба: погиб ребенок, пятеро раненых

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Шестилетняя девочка была убита и пятеро взрослых ранены в результате стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу вечером, заявили официальные лица, передает CNN.

Инцидент произошел вскоре после 23 часов в юго-восточной части района.

Заместитель начальника столичного управления полиции Ашан Бенедикт сказал, что полицейские в этом районе слышали выстрелы, и когда они прибыли на место происшествия, группа людей направила их к раненым.

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Ребенка доставили в местную больницу, где позже констатировали смерть. Кроме того, трое мужчин и две женщины были ранены и получили опасные для жизни травмы. По словам Бенедикта, никого из нападавших арестовано не было.

В Киеве возле жилого дома по улице Искровской произошла стрельба. Мужчина в неадекватном состоянии начал стрелять себе в ногу из автомата.