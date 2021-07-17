В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и врачи. Фото: pixabay.com

В Киеве возле жилого дома по улице Искровской произошла стрельба.

Мужчина в неадекватном состоянии начал стрелять себе в ногу из автомата, сообщает "Киев Оперативный". Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и врачи скорой. Соответствующее видео распространили в Telegram.

"Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следственно-оперативные группы провели спецоперацию. Полицейские установили свидетеля, который видел мужчину с автоматом в руках. Раздался выстрел, после которого тот упал. Это заметил другой мужчина. Чтобы оказать медицинскую помощь, он поволок раненого в подъезд", - отмечают в отделе коммуникации столичной полиции.

Решается вопрос об определении правовой квалификации инцидента.

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В Харькове стреляли по трамваю с пассажирами. Инцидент произошел 10 июля во второй половине дня на улице Полтавский Шлях. Неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3. В полиции заявили, что проводят проверку. По их данным, стрелял один человек, в результате повреждены стекла и двери в первом вагоне трамвая.