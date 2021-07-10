В Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: Харьковская городской совет

В Харькове неизвестные стреляли по трамваю с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова в субботу, 10 июля.

Инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

"Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол", - сказано в сообщении.

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В вою очередь в полиции заявили, что проводят проверку. По их данным, стрелял один человек, в результате повреждено стекло и двери в первом вагоне трамвая. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Киеве на ул. Академика Ефремова мужчина, вероятно, стрелял из окна квартиры четвертого этажа.