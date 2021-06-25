В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики

Стрелка задержали. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Академика Ефремова мужчина, вероятно, стрелял из окна квартиры четвертого этажа.

Инцидент произошел 25 июня, информирует патрульная полиция столицы.

О выстрелах и криках правоохранителям сообщили жители многоэтажки.

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"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна. В руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с ним. Тот открыл им дверь и впустил в квартиру", - говорится в сообщении.

В помещении инспекторы увидели предметы похожи на оружие и наркотики. Все изъяли. 51-летнего жителя квартиры задержали.

Следственно-оперативная группа предоставит его действиям правовую оценку.

В Киеве из окна обстреляли воинскую часть на ул. Евгения Коновальца. Стреляли в сторону Прозоровский башни. Это историческое здание, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины.