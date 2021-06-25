В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики

 
Ексклюзивы
1/5
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 171
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 954
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 342
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1503
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 864
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1593
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 729
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
3
3
4
3
3
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные &quot;апартаменты&quot;
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"
Не работают кассы и турникеты: в киевском метро коллапс
Не работают кассы и турникеты: в киевском метро коллапс
Взрыв с пожаром в Белогородке: что будет с домом
Взрыв с пожаром в Белогородке: что будет с домом
&quot;В кабине +47°C&quot; - водитель трамвая потеряла сознание во время движения
"В кабине +47°C" - водитель трамвая потеряла сознание во время движения
&quot;Был в состоянии аффекта&quot; - показали видео допроса убийцы-взрывателя с Белогородки
"Был в состоянии аффекта" - показали видео допроса убийцы-взрывателя с Белогородки
Видео
Все видео
В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики
В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
В столичной пятиэтажке вспыхнул пожар: видео ЧП
В столичной пятиэтажке вспыхнул пожар: видео ЧП
Интервью
1/5
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 99
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 945
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 828
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 189
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1557
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 216
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 13:37

В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики

  Комментировать
В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики
Стрелка задержали. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Академика Ефремова мужчина, вероятно, стрелял из окна квартиры четвертого этажа.

Инцидент произошел 25 июня, информирует патрульная полиция столицы.

О выстрелах и криках правоохранителям сообщили жители многоэтажки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом

"Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна. В руках у него был предмет, похожий на винтовку. Патрульные пообщались с ним. Тот открыл им дверь и впустил в квартиру", - говорится в сообщении.

В помещении инспекторы увидели предметы похожи на оружие и наркотики. Все изъяли. 51-летнего жителя квартиры задержали.

Следственно-оперативная группа предоставит его действиям правовую оценку.

В Киеве из окна обстреляли воинскую часть на ул. Евгения Коновальца. Стреляли в сторону Прозоровский башни. Это историческое здание, где расположена военная часть 2260 Национальной гвардии Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве заметили мужчину с винтовкой. Слышны выстрелы и крики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Продолжает "зарабатывать" и возглавлять рейтинги после смерти - короля поп-музыки не стало 12 лет назад

В Крыму сформировали правительство

Издали указ о выселении иностранцев

Индейцы объединились и последний раз разбили войска США

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 20000
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 7353
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5310
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 4671
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 4239
Новости Киева
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро
 Просмотров: 279
С Борщаговки в центр: трамвайную линию Киева продлят
С Борщаговки в центр: трамвайную линию Киева продлят Просмотров: 126
Миниатюрные дачи киевлян в СССР показали в сети
Миниатюрные дачи киевлян в СССР показали в сети Просмотров: 450
Въехать в Киев смогут не все
Въехать в Киев смогут не все Просмотров: 342
Важные путепроводы Киева ждет масштабное перекрытие
Важные путепроводы Киева ждет масштабное перекрытие Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
4
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Голосов: 6822
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть