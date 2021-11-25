В США призывают увеличить поставки летального оружия в Украину

Конгрессмены внесли поправки об увеличении помощи Украине. Фото: Pexels

Сенаторы США республиканец Роб Портман и демократ Джин Шахин потребовали увеличить поставки летального оружия в Украину.

Они предлагают выделить в 2022 финансовом году $350 млн Пентагону для предоставления военной помощи Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Их поправки увеличивают пособие на $100 млн по сравнению с суммой, которую запросила администрация президента США Джо Байдена.

Из них $125 млн против бывших $75 млн предлагается выделить на закупку летального оружия.

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"Я настоятельно призываю администрацию оказать дальнейшую помощь в форме противовоздушных и противотанковых средств, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - говорится в заявлении Портмана.

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные разведки США, переданные европейским союзникам. Карты, составленные американскими разведывательными службами, показывают увеличение у границы количества российской артиллерии и военных примерно до 100 тыс. для быстрого прорыва в Украину из нескольких мест: через Беларусь и из оккупированного Крыма. Готовится атака с воздуха.