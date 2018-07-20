В США придумали, как будут бороться с российскими кибератаками

Россия ежедневно пытается сломать американские компьютеры. Фото: ria.ru

Россия ежедневно пытается сломать американские компьютеры. Она и в дальнейшем будет вмешиваться в американские выборы путем кибератак.

Об этом на форуме по вопросам безопасности в Аспене штате Колорадо заявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает DW.

Одним из примеров враждебной деятельности РФ в киберпространстве Розенстайн назвал вмешательство в выборы президента США в 2016 году. По его мнению, российская сторона ежедневно пытается сломать американские компьютеры.

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Розенстайн рассказал, что США избегать кибератаки на раннем этапе с помощью всех федеральных ведомств. Они тесно сотрудничать, чтобы распознать угрозу. Так смогут вовремя сообщить о ней политическим организациям, госслужащим, кандидатам на государственные должности, которые были целями кибератак.

Спецслужбы США обнародовали доказательства кибератак россиян на важные учреждения Соединенных Штатов. Прежде всего, речь идет об отраслях авиации, ядерной энергетики, торговли и водоснабжения. Такая информация содержится в отчете Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США. Компьютерные нападения осуществлялись с марта 2016 года.