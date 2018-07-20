В США придумали, как будут бороться с российскими кибератаками

 
Ексклюзивы
1/5
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1458
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 2854
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 585
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5859
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1125
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3303
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3699
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 132196
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2115
Фото
Все фото
13
25
20
10
6
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Видео
Все видео
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3186
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 468
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3303
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3483
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26281
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 837
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 10:44

В США придумали, как будут бороться с российскими кибератаками

  Комментировать
В США придумали, как будут бороться с российскими кибератаками
Россия ежедневно пытается сломать американские компьютеры. Фото: ria.ru

Россия ежедневно пытается сломать американские компьютеры. Она и в дальнейшем будет вмешиваться в американские выборы путем кибератак.

Об этом на форуме по вопросам безопасности в Аспене штате Колорадо заявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передает DW.

Одним из примеров враждебной деятельности РФ в киберпространстве Розенстайн назвал вмешательство в выборы президента США в 2016 году. По его мнению, российская сторона ежедневно пытается сломать американские компьютеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутиты усиливают меры по защите от киберугроз

Розенстайн рассказал, что США избегать кибератаки на раннем этапе с помощью всех федеральных ведомств. Они тесно сотрудничать, чтобы распознать угрозу. Так смогут вовремя сообщить о ней политическим организациям, госслужащим, кандидатам на государственные должности, которые были целями кибератак.

Спецслужбы США обнародовали доказательства кибератак россиян на важные учреждения Соединенных Штатов. Прежде всего, речь идет об отраслях авиации, ядерной энергетики, торговли и водоснабжения. Такая информация содержится в отчете Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности США. Компьютерные нападения осуществлялись с марта 2016 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США придумали, как будут бороться с российскими кибератаками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 140512
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 81265
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 77843
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 74563
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 1 Просмотров: 59044
Мир
Одно из государств официально провозгласило себя еврейским
Одно из государств официально провозгласило себя еврейским Просмотров: 198
Испанцы выпустили проукраинскую марку
Испанцы выпустили проукраинскую марку Просмотров: 882
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
13
 Просмотров: 495
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым
Открыли огромный саркофаг, который считается проклятым Просмотров: 1827
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео Просмотров: 900
Больше всего комментируют
17
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
13
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
13
В России рождается новый нацизм - Бабченко
9
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 462
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua