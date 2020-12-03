В США придумали амбициозный план вакцинации населения

Американские регуляторы получили образцы вакцин от обеих компаний, однако до сих пор не предоставили одной из них экстренного разрешения для начала поставок. Фото: pixabay

Вакцинацию 100 млн граждан до конца февраля 2021 года прогнозирует государственно-частная инициатива США Operation Warp Speed.

Сейчас это самий амбициозный план по массовым прививкам в мире, сообщает Business Insider.

По прогнозам представителя инициативы Монсефа Слауи, в декабре вакцинируют 20 млн человек, еще 30 млн - январе, 50 млн - в феврале.

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"Мы, вероятно, вакцинируем 100 миллионов человек. Это значительная часть населения, которая находится в зоне риска: пожилые люди, медики, работники критической инфраструктуры, люди с сопутствующими заболеваниями ", - сказал Слауи.

Такие планы базируются на ожидаемых поставках вакцин от Pfizer и Moderna, которые считаются передовыми. Американские регуляторы получили образцы вакцин от обеих компаний, однако до сих пор не предоставили ни одной из них экстренного разрешения для начала поставок. Бывшего руководителя фармацевтической компании Слауи администрация Трампа выбрала для организации стратегии лечения коронавируса и ускорения разработки вакцин в мае этого года. В течение 30 лет под его руководством компания GlaxoSmithKline выпустила 14 различных вакцин. К работе в Operation Warp Speed ​​он успел поработать в руководстве Moderna. Член Демократической партии пытался дистанцироваться в работе с республиканской администрацией от политики и обещал уйти из проекта в случае партийного давления. Инициатива начнет поставки вакцин через 1-2 дня после их сертификации. Operation Warp Speed ​​уже потратила миллиарды для обеспечения поставок.

Кроме мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna, инициатива профинансировала разработку классических вакцин от Johnson&Johnson и AstraZeneca. С таким набором различных разработок Слауи имеет более оптимистичные прогнозы относительно вакцинации населения - ранее он считал, что к концу зимы прививки получат только 80 млн человек.

Первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования, стала Великобритания. Вакцину признало безопасной Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.