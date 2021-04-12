В США предупредили о китайской угрозе

Адмирал опасается, что в течение 50 лет Китай может обойти США и и занять лидирующую роль в мире к 2050 году. Скриншот с видео

Адмирал США Филипп Дэвидсон предупредил о китайских амбициях. Он считает, что Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире.

Об этом сообщает NBC. По его словам, Тайвань находится в поле зрения китайских военных. И в ближайшие годы может захватить остров.

"Тайвань явно является одной из их амбиций... И я думаю, что угроза будет очевидна в течение этого десятилетия, фактически, в следующие шесть лет", заявил в адмирал США Филипп Дэвидсон.

Кроме того, Филипп Дэвидсон опасается, что в течение 50 лет Китай может обойти США и занять лидирующую роль в мире к 2050 году.

Китайские регуляторы оштрафовали группу компаний Alibaba на $2,78 млрд. Группу обвинили в злоупотреблении своими позициями как крупнейшей платформы.