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суббота, 10 апреля 2021 10:55

Оштрафовали самую популярную китайскую интернет-платформу

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Оштрафовали самую популярную китайскую интернет-платформу
На Джека Ма давят в Китае. Власть блокировала работу его бизнес-школы ФОТО: Reuters

Китайские регуляторы оштрафовали группу компаний Alibaba на $2,78 млрд.

Группу обвинили в злоупотреблении своими позициями как крупнейшей платформы. Расследование показало, что требовали у партнеров продавать исключительно в магазинах группы. За сделки с другими платформами разрывали контракт.

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Сумма штрафа составляет 4% от позапрошлых продаж, пишет The Guardian.
Осенью прошлого Джек Ма раскритиковал китайские власти. Назвал их мировоззрение устаревшим. Тогда регуляторы начали расследование из-за планов Alibaba заняться кредитованием, страхованием и управлением капиталом.

Богатство Джека Ма оценивают в $56,7 млрд.

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