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пятница, 19 ноября 2021 09:43

В США предлагают не признавать Путина президентом РФ после 2024 года

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В США предлагают не признавать Путина президентом РФ после 2024 года
В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер. Фото: Reuters

В Конгресс США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса резолюцию о непризнании президента России Путина главой государства, говорится в их пресс-релизе.

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти. Она отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", – отмечают конгрессмены.

Поправки в Конституцию РФ от 2020 года "вступили в силу с нарушением законов и международных обязательств". Любая попытка Путина остаться на посту по истечении последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

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В марте прошлого года Путин обнулил свои президентские сроки, чтобы баллотироваться вновь. В июле 2020 года в России вступили в силу изменения в Конституцию. Согласно которым, Путин получил больше полномочий. Теперь президент государства-агрессора может баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах.

Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента РФ в 2024 году. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.

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19
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