Путин обнулил свои президентские сроки, чтобы баллотироваться в президенты снова

Путин может занимать пост президента РФ еще 2 срока. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин снова сможет баллотироваться на пост главы государства. Госдума России приняла законопроект во исполнение поправок в Конституцию по поводу обнуления президентских сроков.

Подробностями поделилось издание ТАСС.

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Согласно новому положению Конституции РФ, теперь действующий президент может занимать должность главы страны без учета количества его бывших сроков.

По информации ТАСС, Путин может занимать должность президента еще 2 срока.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам владеть землей в оккупированном Крыму.