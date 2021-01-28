В США ожидают неприятных "сюрпризов" от сторонников Трампа

Правительство США готовится к экстремистским выпадам. Фото: Shutterstock

В США опасаются волны внутреннего экстремизма со стороны сторонников экс-президента Дональда Трампа. Министерство внутренней безопасности предупреждает об опасности в последующие недели.

"Идеологически мотивированные экстремисты, которые выступают против передачи власти новому президенту, и имеют другие обиды, подкрепленные фейками, могут продолжать мобилизацию для осуществления насилия", утверждают в департаменте, который занимается вопросами терроризма, сообщает Reuters.

В правительстве также отмечают, что кроме поражения Трампа, на потенциальные беспорядки могут повлиять карантин из-за пандемии и применения силы со стороны полиции. Последнее имеет связь с "этнической и расовой напряженностью, противодействием миграции".

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Наибольшую угрозу для безопасности, утверждают в министерстве, несут те, кто пропагандирует идею превосходства "белых".

Ранее в министерстве предупреждали об угрозе иностранных экстремистов и террористов. После беспорядков 6 января и штурма Капитолия речь идет и о внутренних угрозах.