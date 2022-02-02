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среда, 02 февраля 2022 18:33

В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу

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В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу
2 тыс. новых американских военных развернут в Польше и Германии. Фото: Reuters

Пентагон официально объявил о развертывании 2 тыс. новых американских военных в Польше и Германии и перебрасывании 1 тыс. персонала из Германии в Румынию.

Во время брифинга об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби, передает Укринформ.

"В рамках наших обязательств, а также чтобы быть готовыми к целому ряду непредсказуемых ситуаций, Соединенные Штаты в ближайшее время перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - сказал он.

Передислокация войск будет временной. С ее помощью отреагируют на нынешнюю ситуацию.

Не предполагается, что эти люди будут воевать в Украине.

2 тыс. военных перебросят в Европу из Северной Каролины.

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"Эти подразделения обучены и оснащены для выполнения различных миссий по сдерживанию агрессии, поддержки и обороны наших союзников", - отметил Кирби.

Новые подразделения не входят в перечень 8,5 тыс. американских военных, которые на прошлой неделе находятся в состоянии повышенной боевой готовности на территории США. Эти силы готовы в любой момент отправиться в Европу для усиления сил быстрого реагирования НАТО.

В ответе Соединенных Штатов Америки на предложения России по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе говорится о готовности Вашингтона обсуждать взаимные обязательства при условии деэскалации у украинских границ. В то же время, США и НАТО отвергли большинство основных российских предложений.

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Дата
02
февраля

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