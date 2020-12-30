В США обнаружили первого больного новым штаммом коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 594
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1512
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1206
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7587
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 846
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
6
3
8
3
4
Во время землетрясения погибла 13-летняя девочка
Во время землетрясения погибла 13-летняя девочка
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Преданный, но верный: видео о верности собаки подорвало Youtube
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
Мультимиллионер с татуировками: выбрали самого привлекательного мужчину планеты
В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой более 6
В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой более 6
Видео
Все видео
Помер французький дизайнер Пьєр Карден
Помер французький дизайнер Пьєр Карден
В России пробираются сквозь метровые сугробы, чтобы дойти до работы
В России пробираются сквозь метровые сугробы, чтобы дойти до работы
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
В Чечне неизвестные напали на силовиков
В Чечне неизвестные напали на силовиков
Взрыв в Нэшвилле: обнародовали видео момента и назвали организатора
Взрыв в Нэшвилле: обнародовали видео момента и назвали организатора
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1512
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20151
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
1 Просмотров: 387
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 04:17

В США обнаружили первого больного новым штаммом коронавируса

  Комментировать
В США обнаружили первого больного новым штаммом коронавируса
Новый штамм коронавируса распространяется по миру. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо.

Заболевший находится в изоляции в округе Элберт, заявил губернатора штата Джаред Полис в Twitter.

Заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом Covid-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мутировавший коронавирус уже в Украине: что нужно знать

Напомним, в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США обнаружили первого больного новым штаммом коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 11259
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 10152
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9432
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 8893
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 8001
Мир
Землетрясение в Хорватии: повреждено посольство Украины, украинцы не пострадали
Землетрясение в Хорватии: повреждено посольство Украины, украинцы не пострадали Просмотров: 18
Еще один политик публично вакцинировался от коронавируса
Еще один политик публично вакцинировался от коронавируса Просмотров: 324
В РФ открыли дело против Навального
В РФ открыли дело против Навального Просмотров: 360
Во время землетрясения погибла 13-летняя девочка
Во время землетрясения погибла 13-летняя девочка
6
 Просмотров: 441
Семьи жертв коронавируса судятся с властью
Семьи жертв коронавируса судятся с властью Просмотров: 423
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
2
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО
Голосов: 296
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть