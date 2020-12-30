В США обнаружили первого больного новым штаммом коронавируса

Новый штамм коронавируса распространяется по миру. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо.

Заболевший находится в изоляции в округе Элберт, заявил губернатора штата Джаред Полис в Twitter.

Заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом Covid-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

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Напомним, в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.