В США объяснили, при каких условиях пойдут на диалог с Россией

В США готовы к диалогу с РФ. Фото: frontnews.eu

США готовы вести диалог с Россией по безопасности в Европе сразу, как только Россия приступит к деэскалации.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

На вопрос журналистов, что означает "деэскалация" в понимании американского правительства, он пояснил, что, прежде всего, это касается отвода войск от украинских границ.

Представитель Госдепа добавил, что американская администрация делится своими данными с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

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Он сообщил, что американская разведка заметила, что Россия завозит все больше ракетных комплексов и артиллерии в подразделения вблизи украинских границ. В частности, Прайс сказал, что Россия поставила их в боевые позиции, поэтому они готовы к оперативному развертыванию и применению в боевых действиях.

В то же время, Кремль не принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине.

"Я хочу подчеркнуть еще раз, что официальные лица США не говорили официально. Мы не заявляли, что президент Путин принял окончательное решение начинать широкомасштабное наступление в Украине. Поэтому мы и говорим, что остается незначительная возможность разрешить эту ситуацию из-за дипломатических переговоров", сказал Прайс.

Действия России свидетельствуют, что она планирует широкомасштабное вторжение в Украину, продолжая сосредоточивать военную технику и личный состав вблизи границ с Украиной, уточнил американский представитель.

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.